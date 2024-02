Expulsion empêchée pour les 150 occupants moldaves d'un bâtiment à Schaerbeek

Quelque 150 occupants, pour la plupart Moldaves et certains Ukrainiens, devaient être expulsés d'un bâtiment situé dans de la commune bruxelloise de Schaerbeek jeudi matin, vers 10h00. Une mobilisation en leur soutien, réunissant près d'une vingtaine de personnes, a finalement dissuadé l'huissier et les agents de police présents sur place de procéder à l'évacuation des lieux.

Campés rue Colonel Bourg, ces anciens bureaux abritent hommes, femmes et enfants. Le propriétaire, une personne morale, avait obtenu un ordre d'expulsion devant le juge de paix au début du mois. Une première expulsion, en date du 22 février, avait été reportée à la semaine suivante.

"Le propriétaire est éventuellement d'accord de signer cette convention, mais il attend des garanties au niveau de l'assurance incendie notamment. De son côté, la Région dit se porter garante pour les frais de charges", continue Alexia.

Selon le collectif, une réunion entre le propriétaire, la Région et les occupants devrait avoir lieu la semaine prochaine pour discuter d'un potentiel accord. "On espère que les négociations porteront leurs fruits et empêcheront définitivement toute perspective d'expulsion", a ajouté Alexia.

La commune a quant à elle déclaré ne plus être responsable de la situation. "Nous avons tout mis en oeuvre pour mettre en contact les occupants avec le cabinet du ministre bruxellois de l'Action sociale, Alain Maron. Le propriétaire peut donc procéder à l'expulsion, sauf si une convention est signée avec les occupants et la Région." Jusqu'à présent, il n'y a en outre eu aucune plainte des riverains concernant quelques cas de nuisances sonores, a ajouté le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne.