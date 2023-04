Eynatten encore battu, la BENE-League en point de mire pour Izegem

Les troupes de Bruno Thevissen et Rudolf Tonkoviic ne parviennent plus à reproduire leur jeu des derniers mois. Les absences les dernières semaines de Cutaia et Neuville ne sont certainement pas étrangères à cette baisse de régime vu l'étroitesse de banc.

Au classement, Izegem - qui a gagné ses six matchs - possède 16 points. Eynatten en compte 12. Suivent Houthalen et Sasja avec 11unités, Hubo (4 ) et Courtrai (3).