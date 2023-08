Fabio Van den Bossche 8e de l'omnium, le Portugais Iuri Leitao sacré

Après sa 17e place dans le scratch, durant lequel il avait chuté, dans l'après-midi, Van den Bossche a terminé 6e de la course tempo puis 13e de la course par élimination, ce qui le plaçait en 13e position avant la dernière épreuve, la course aux points. Celle-ci lui a permis de remonter au 8e rang avec 155 points.

Leitao a été titré avec 187 points. Vainqueur du scratch et de la course tempo et deuxième de l'élimination, le Portugais a résisté au retour du Français Benjamin Thomas (185 points), deuxième, dans la course aux points. Le Japonais Shunsuke Imamura (173 points) a complété le podium.