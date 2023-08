Fabio Van den Bossche en bronze dans la course aux points

Fabio Van den Bossche a terminé troisième de la course aux points des championnats du monde de cyclisme sur piste mercredi à Glasgow en Ecosse, renouvelant son podium (bronze aussi) de l'an dernier.

Sur les 160 tours de piste au programme et à l'issue des 16 sprints octroyant des points, Fabio Van den Bossche a fini avec 95 unités.

Van den Bossche, 22 ans, avait décroché deux médailles de bronze, sur la course aux points et l'américaine, lors des Mondiaux l'an passé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

C'est la 4e médaille dans le clan belge sur la piste à Glasgow après les deux titres mondiaux de Lotte Kopecky (course aux points et par élimination) et le bronze de Tuur Dens (scratch).