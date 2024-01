Fabio van den Bossche gagne la course tempo et remonte en 2e position à mi-parcours

Fabio van den Bossche est remonté à la deuxième place de l'omnium après sa victoire dans la deuxième épreuve, la course tempo, samedi, aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste, à Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Après les 40 tours (10 km) de cette épreuve durant laquelle un point est attribué après chaque tour et 20 à celui qui double ses adversaires, Van den Bossche a devancé le Néerlandais Yanne Dorenbos et l'Allemand Tim Torn Teutenberg.

Il reste deux épreuves à disputer, la course à l'élimination à 18h59 et la course aux points à 20h46.

Van den Bossche, 23 ans, avait été vice-champion d'Europe de l'omnium en 2021 à Granges.