Fabio van den Bossche gagne l'élimination et prend la tête avant la dernière épreuve

Fabio van den Bossche s'est emparé de la tête du général de l'omnium après sa victoire dans la course à l'élimination, troisième des quatre épreuves au programme, samedi, aux championnats d'Europe d'Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Van den Bossche a devancé le Portugais Rui Felipe Alves Oliveira et le Polonais Alan Banaszek. Le Néerlandais Yanne Dorenbos, leader du général avant cette épreuve, a pris la cinquième place.

Cinquième du scratch et vainqueur de la course tempo, Van den Bossche s'installe en tête du général avec 112 points, deux de plus que Dorenbos. L'Italien Simone Consonni est troisième avec 98 points.