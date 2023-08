Faut-il assouplir les règles d'accueil pour les travailleurs étrangers? "Ces personnes peuvent commencer demain, si elles ont les documents"

D'origine camerounaise, Franck travaille depuis un an comme conducteur de chantier. Avant d'intégrer cet emploi, il a dû obtenir un permis de travail et un titre de séjour. Ces démarches prennent du temps : "J'ai attendu pendant 4 mois avant d'avoir une réponse positive pour commencer à travailler. Ce serait plus simple si on avait une facilité vis à vis des employeurs. Certains qui n'ont pas le temps d'attendre et on rate notre chance", regrette-t-il.

Chez Thomas & Piron, 40 postes d'ouvriers demeurent vacants, faute de candidats. Un engagement plus facile de travailleurs sans papiers pourrait en partie combler cette pénurie de main d'œuvre. "On va prendre en charge la formation, en intégration. Ces personnes peuvent commencer demain, si elles ont les documents suffisants pour pouvoir travailler", estime Guillaume Frennet, le responsable des ressources humaines de l'entreprise.