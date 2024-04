Federico Chingotto et Alejandro Galan remportent la manche de Bruxelles

Deux paires belges avaient pris part au tableau final avec Clément Geens/Maxime Deloyer et Bram Coene/Joris De Weerdt et ont toutes les deux été éliminées au premier tour.

Chingotto et Galan, qui forment la paire tête de série N.3, se sont imposés en finale contre l'Espagnol Arturo Coello et l'Argentin Agustin Tapia, la paire tête de série N.1, en trois sets 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 en 2 heures et 26 minutes.

L'Espagnole Beatriz Gonzalez Fernandez et l'Argentine Delfina Brea Senesi, têtes de série N.3, ont remporté le tournoi féminin en battant les Espagnoles Gemma Triay Pons et Claudia Fernandez Sanchez, têtes de série N.3, en deux sets 6-4, 6-4 et 1 heure et 51 minutes.

Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach, seule paire belge dans le tableau féminin, ont été sorties au premier tour.