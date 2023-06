Félix Forissier devient champion d'Europe en remportant le Xterra Belgium à Namur

Le triathlète de 24 ans a bouclé les 1.500 m de natation, 35 km de VTT et 10 km de trail en 2 heures 31 minutes et 21 secondes. Son frère ainé, Arthur, a terminé deuxième de l'épreuve à un peu plus de 3 min (2h34:33.). Le podium est complété par l'Espagnol Rubén Ruzafa en 2h34:58.

Cette victoire est celle de la confirmation pour le cadet des frères Forissier, devenu récemment champion du monde ITU de cross-triathlon à Ibiza.