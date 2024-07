Fin des travaux de rénovation de la tour de logements sociaux Peterbos 9 à Anderlecht

Le bloc 9 de la cité du Peterbos à Anderlecht, connue comme l'un des plus grands complexes de logements sociaux en région bruxelloise, vient d'être rénové. D'un coût de 14,7 millions d'euros, les travaux ont duré environ un an et demi, indique vendredi Beliris, en charge des projets de construction, rénovation et restauration dans la capitale.