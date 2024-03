Florent Claude 20e de l'Individuel à Oslo, triplé norvégien, petit globe pour Joannes Boe

Florent Claude a livré une belle course. Il n'a manqué qu'une cible dans le dernier debout - 19/20 (0-0-0-1) - et concédé 3:17.4 sur la ligne d'arrivée où il s'est classé 20e.

Avec deux minutes de pénalité (18/20), Joannes Boe, le Norvégien aux vingt titres mondiaux, a dû se contenter de la 5e place à 1:14.9. Il se console avec son 10e petit globe en carrière et le 3e en Individuel après 2018 et 2019. Il est bien parti pour ajouter un 5e grand globe, la Coupe du monde générale, en fin de saison après 2019, 2020, 2021 et 2023. Il possède 851 points. Son grand frère Tarjei en a 783 et Joanne Dale-Skjevdal, lui aussi Norvégien, 745. Il reste six épreuves disputer à commencer par la mass-start samedi.