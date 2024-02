Florent Claude 37e du 20 km individuel, 19e titre mondial pour Johannes Boe

Déjà vainqueur de la poursuite dimanche, Boe a bouclé les 20 km en 45:49.0 avec une faute au tir pour décrocher la 19e médaille d'or de sa carrière dans un championnat du monde à 30 ans. Son grand frère Tarjei Boe, 35 ans, a pris la 2e place à 58.9 secondes et une faute au tir. L'Allemand Benedikt Doll s'est paré de bronze à 1:53.3 avec également une faute au tir.

Florent Claude a terminé 37e et meilleur Belge à 6:41.7 et quatre fautes au tir. Marek Mackels s'est classé 84e à 11:09.5 avec cinq fautes au tir et César Beauvais 89e à 13:17.4 et cinq fautes au tir.