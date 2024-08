Forte hausse des ventes pour Lotus Bakeries au premier semestre 2024

Les augmentations de volumes ont en effet engendré une hausse de 16% des revenus. L'augmentation des prix et les taux de change ont contribué à hauteur de 3%. La marque Biscoff en particulier a vu ses volumes grimper en flèche (+20%). Les usines de Lembeke (Flandre orientale) et de Mebane (États-Unis) ont largement participé à cette augmentation de la production.

Lotus Bakeries prévoit également de bons résultats au second semestre, mais s'attend à ce que les limitations de sa capacité de production aient un impact négatif sur sa croissance. Pour répondre à la demande, l'entreprise a donc augmenté son programme d'investissements sur 2024 et 2025 à 275 millions d'euros, contre 200 millions précédemment. Une usine est par ailleurs en cours de construction en Thaïlande et devrait commencer la production "au plus tard" début 2026.