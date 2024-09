Forte mobilisation des riverains autour du projet de maison de détention à Grivegnée

L'enquête publique, étape nécessaire à l'obtention du permis de construire, s'est terminée le 18 septembre dernier. C'est dans ce cadre et dans le but de fournir la réponse la plus adéquate possible que le collectif apolitique qui milite pour la préservation de l'Espace Belvaux a pris contact avec un avocat spécialisé.

Un courrier a ensuite été rédigé à l'attention de l'administration, qui reprend divers éléments du permis d'urbanisme. Divers arguments ont ainsi été avancés par les riverains et leur conseil qui ont essentiellement relevé l'implantation sur le site de deux nouveaux bâtiments, la création d'un terrain de basket, le manque de places de parking ou encore du vis-à-vis avec les maisons.