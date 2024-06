Fracture de la jambe pour Katie Archibald, championne olympique, qui manquera les Jeux

"J'ai trébuché sur une marche dans le jardin et j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, à me luxer la cheville, me casser le tibia et le péroné et à m'arracher deux ligaments", a annoncé elle-même Katie Archibald, 30 ans, qui doit faire une croix sur les JO du 26 juillet au 11 août à Paris.

Katie Archibald avait remporté le titre olympique à Tokyo dans la course à l'américaine (madison) avec Laura Kenny. Lotte Kopecky et Jolien D'Hoore avaient pris la 9e place. Archibald est aussi médaillée d'or de la poursuite par équipe à Rio en 2016.