Froid et gel après des semaines de pluies intenses: les récoltes de nombreux légumes sont mauvaises

Les conditions météo compliquées se sont enchaînées ces dernières semaines : pluies et boues suivies de gel, ce qui affecte la récolte de certains légumes de saison. C’est notamment le cas des chicons et des poireaux. Christian attrape un poireau dans un champ de la province de Liège : "En le sortant, on voit bien qu’on le casse, on l’abîme". La terre est dure comme de la pierre. Impossible pour Christian de récolter les poireaux. Les 3 hectares de champ sont gelés. "Pour le moment, on est à l’arrêt. On a fait un peu de stock avant le gel", confie Christian Mievis, responsable maraîchage.

Lorsque les températures redeviendront positives, il faudra encore attendre plusieurs jours avant de reprendre la récolte. En attendant, les stocks s’épuisent. "On avait fait une grosse récolte il y a une dizaine de jours. On avait anticipé le gel, puisqu’on nous avait annoncé une semaine de froid, pour en avoir toute la semaine au magasin. Donc, on arrive au bout de la semaine et du stock", explique Michel Paque, le gérant. Quel est le légume le plus impacté?

La faute à une météo capricieuse depuis plusieurs mois. "Cela a perturbé les récoltes et les plantations d’automne et d’hiver, parce qu’il a plu quasiment tous les jours. On n’a jamais eu une semaine sans pluie. C’est quand même relativement rare d’avoir un automne aussi pluvieux et humide", estime Michel Paque. Le chicon, les navets, le céleri, la betterave et les poireaux souffrent du gel. Mais, le légume le plus touché, c’est la pomme de terre. "La pomme de terre devrait déjà être récoltée. Il y a eu de longues périodes de pluie depuis quelques semaines, voire quelques mois et actuellement le gel rend difficile l’accès aux champs pour les grosses machines", pointe Renato Alleri, le responsable du magasin.