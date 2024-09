Gabon: l'ex-président Ali Bongo annonce son "renoncement définitif"

"Je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale (....) je ne souhaiterai jamais constituer, pour le Gabon, un risque de menace, de trouble et de déstabilisation", dit-il, dans un texte transmis dans la nuit de mercredi à jeudi par son avocate gabonaise Gisèle Eyue Bekale à des médias.

"J'en appelle à l'apaisement, à l'arrêt des violences et des tortures intentées contre ma famille, plus particulièrement mon épouse Sylvia et mon fils Noureddin et à leur libération, car depuis trop longtemps désormais emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables", ajoute-t-il.