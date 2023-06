Gianny De Leu remporte la médaille d'or en muaythai

Il s'est imposé de peu 29-28 face au Turc Sercan Koc pour offrir la 10e médaille et la 2e en or au Team Belgium dans ces Jeux Européens après celle de la taekwondoka Sarah Chaâri (- 62 kg) samedi.

Vendredi, le karatéka Quentin Mahauden a remporté le bronze en combat en moins de 75 kg. Samedi, les Belgian Lions du basket 3X3 ont remporté l'argent et dimanche. En athlétisme, Rani Rosius (100 m) et Thomas Carmoy (saut en hauteur) ont remporté une médaille d'argent et l'équipe mixte du relais 4x400m une de bronze également dimanche. Lundi, Sarah Piccirillo (-60 kg) a enlevé le bronze en muaythai (boxe thaïlandaise) et Stef Van Campenhout une autre en bronze au fleuret masculin individuel. Mardi, la triathlète est aussi montée sur la 3e marche du podium.