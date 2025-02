Grève chez bpost: une proposition sur la table entre syndicats et direction, le service postier maintient qu'aucun emploi ne sera perdu

Aux alentours de 15h30, nous apprenons qu' une proposition a été soumise au personnel rédigée entre syndicats et direction. Les syndicats y sont ressortis avec une proposition qu'ils doivent désormais soumettre au personnel en grève. La direction de bpost s'est réjouie du dialogue et de l'esprit "constructif" de la réunion, a-t-on appris auprès de l'entreprise.

Les négociations sont toutefois difficiles, puisque direction et syndicats ont prolongé leur réunion qui devait se terminer à 12h00. Pour rappel, il est reproché à la direction de vouloir réorganiser les tournées des facteurs et des factrices de façon déconnectée de la réalité de terrain.

Selon nos informations, les facteurs ont 90 secondes pour livrer un colis, un paquet ou un recommandé. Un laps de temps trop court lorsqu'on prend en compte les embouteillages, le temps de réponse des personnes chez eux etc. Un facteur monte et descend de sa camionnette entre 200 et 250 fois en une journée. Pour les facteurs, c’est beaucoup et trop fatiguant. De son côté, la direction dit que cette réorganisation est indispensable pour préserver l’emploi chez bpost.

Les colis s'accumulent

Malgré ces blocages, près de 88 %, des tournées seraient assurées vendredi en Wallonie, mais les facteurs disposent de peu de produits à distribuer. 800.000 colis bloqués dans le pays actuellement à cause des barrages filtrants aux centres de tri de Bruxelles, Liège et Charleroi. À Bruxelles, on vient de dépasser les 500.000 colis bloqués. La situation dans les centres commencent à devenir chaotique.

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d'une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et qui va "trop loin et trop vite", selon la CSC Transcom. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois. Bpost maintient, de son côté, qu'aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.