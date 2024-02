Hovhannes Martirosyan bat le Tanzanien Tony Rashid par k.o technique au 8e round

"Merci à tous ceux qui sont venus m'encourager, merci à mon coach, merci à mon team", a-t-il posté sur sa page Facebook. "Et merci aussi à Ryan Barrett, avec qui j'ai pu si bien me préparer pour ce championnat à Londres..."

Arburon Avdimetaj et Michiel Partoens, tous deux vainqueurs par k.o technique au troisième round, sont eux respectivement devenus champions de la Ligue Flamande (VBL) des poids moyens (entre 69,853 et 72,574 kg) et des poids lourds-légers (entre 79,378 et 90,718 kg).