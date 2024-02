Il est le troisième président francophone le plus connu: voici les résultats de notre sondage sur Jean-Marc Nollet

Ce mercredi soir, Jean-Marc Nollet, le co-président d'Ecolo, fait face aux Puncheurs. Alors qu'il est le 3e président francophone le plus connu, et plus particulièrement auprès de la catégorie "retraité" avec seulement 6% de personnes sondées déclarant ne pas le connaître. Malheureusement, la situation est plus contrastée pour sa co-présidente, Rajae Maouane. En effet, elle se retrouve dernière du classement.

Parmi les opinions les plus partagées, 38 % des personnes sondées qui connaissent le co-président estiment qu'il est prêt à prendre des mesures impopulaires lorsque cela s'avère nécessaire. Autre chiffre en sa faveur : 28 % d'entre eux estiment qu'il souhaite une société dans laquelle les gens veulent vivre.