"Il faut avoir le courage de supprimer certains masters", estime Pierre-Yves Jeholet, ministre-président wallon

La Fédération Wallonie-Bruxelles doit être plus efficace dans les politiques qu'elle mène, a estimé lundi son ministre-président Pierre-Yves Jeholet sur la chaîne LN24. Il propose notamment de supprimer certains masters et de faire contribuer davantage les étudiants étrangers à Bruxelles et en Wallonie.

Interrogé sur le financement des institutions universitaires, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet a rappelé que l'enveloppe budgétaire n'avait pas baissé, mais que le nombre d'étudiants, notamment étrangers, avait augmenté.

Selon lui, deux solutions s'offrent aux universités pour faire face à la surreprésentation d'étudiants étrangers en Wallonie et à Bruxelles, qu'il perçoit comme un problème. Premièrement, il s'agirait de faire contribuer davantage financièrement les étudiants venus d'autres pays, comme la France, par exemple. "On se trouve dans une Europe où il y a de la mobilité, mais où l'on voit également de plus en plus de non-résidents qui viennent faire leurs études ici sans contribution complémentaire. Et ça, ça pénalise les étudiants francophones de Belgique. Je suis donc ouvert à ce qu'on limite davantage ou en les invitant à contribuer davantage avec un minerval plus important que les étudiants francophones", a-t-il déclaré.