"Il faut les empêcher physiquement": voici les solutions de cet expert pour éloigner des routes les personnes déchues du permis de conduire

Pas demander un test, mais demander une attestation disant que vous avez vu votre médecin, médecin traitant ou autre, et que celui-ci certifie que vous êtes apte à la conduite. Je pense que tout le monde va au moins une fois par an chez le médecin et c'est le moment de demander une attestation d'aptitude à la conduite. Ça ne changerait pas grand-chose.

Et donc on pourrait vous demander un test?

Non, pas du tout. Les seniors sont quatre fois moins impliqués dans des accidents graves que les jeunes conducteurs. Et en fait, les seniors, dans deux tués sur trois, ils sont plutôt des piétons, des cyclistes. En d'autres termes, ils sont plutôt en danger dans la circulation, qu'ils ne sont dangereux.

On a pensé aux plus âgés avec cette mesure. Mais en fait, ils ne sont pas ceux qui sont les plus souvent impliqués dans des accidents…

On a évoqué depuis hier cet accident en Flandre, impliquant un homme qui est déchu de son permis de conduire. Il a 45 ans, il conduit sous l'influence de l'alcool et il renverse un groupe de cyclistes. Deux personnes sont décédées, trois autres sont blessés grièvement. Aujourd'hui, on ne vérifie pas lorsqu'on est sous déchéance d'un permis? On peut assurer une voiture, on peut immatriculer un véhicule?

C'est vrai que c'est une lacune. D'un autre côté, si on radie une plaque, c'est toute la famille qui est pénalisée. Peut-être que la femme de cette personne a aussi tendance à prendre la voiture, ou son fils. On pourrait envisager de radier la plaque, mais ça ne l'empêchera pas non plus, par exemple, de prendre une autre voiture. Ce n'est pas nécessairement la solution miracle.

C'est quoi la solution pour ces personnes qui sont déchues de leur droit de conduire?

Trois choses: premièrement, le permis à point permet de les identifier le plus rapidement possible dans leur parcours de délinquants, et donc ça irait beaucoup plus vite.

Deuxièmement, les peines alternatives ont aussi beaucoup plus d'effets, puisqu'on voit un risque de récidive qui baisse de 50% pour ceux qui les suivent par rapport aux peines traditionnelles.

Et enfin, ce qu'on appelle le permis LOCK. C'est quoi? C'est une base de données européenne qui reprend tous les permis en Europe. Et donc, quand vous entrez dans la voiture, il y aura un contact entre la voiture et cette base de données qui atteste que vous êtes bien en possession d'un permis valable, et la voiture ne démarre pas si vous n'êtes pas en possession d'un permis.

Et ça pourrait se faire comme on avait notre CovidSafeTicket pendant la pandémie, il faudrait scanner un QR code?

Oui, c'est ça, c'est le même principe. Et déjà en France, ils sont une étape plus loin, puisque là, le permis est dématérialisé. Ça veut dire que vous êtes contrôlé, vous pouvez présenter votre smartphone au lieu du permis. C'est un pas dans cette direction-là.

Pouvoir peut-être démarrer votre voiture à condition d'avoir scanné votre permis avant, ça serait une des solutions qui seraient imposées à ces personnes?

Ce serait la solution la plus plausible, parce qu'il faut vraiment les empêcher de conduire physiquement, ces personnes-là n'ont de cure que de respecter les principales règles, et donc si on ne les empêche pas physiquement, ça va être dur de les contrôler.