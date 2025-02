"Il n'y aura pas de reprise": les facteurs ne décolèrent pas, la grève se poursuit

Certains centres de tri restent bloqués, notamment celui de Bruxelles, le plus grand du Benelux, ainsi que celui d'Awans, en province de Liège. Les postiers y ont installé un piquet de grève.

La grève entamée par bpost se poursuit ce mercredi. Aucun courrier ne sortira, et ce, d'aucun dépôt ce mercredi. Bien que certains facteurs et factrices soient présents au poste, aucun courrier ne sera distribué dans les boîtes aux lettres. Ce mouvement se poursuivra ce jeudi avec la manifestation nationale.

Une situation difficile dans le sud du pays

Les facteurs et factrices protestent depuis plusieurs jours contre une nouvelle organisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et augmente également la charge de travail. Des mouvements de grogne ont été constatés dans le sud du pays, notamment à Péruwelz, Tournai, Mons et Fleurus dans le Hainaut, où la situation est particulièrement compliquée.

"La réorganisation se fait à sens unique et change complètement le métier de facteur. C'est inacceptable pour nous. Par exemple sur Liège, où cela a déjà été fait, certains services prennent en charge près de 1 032 boîtes aux lettres. On ne peut plus l'entendre. Les conditions de travail se dégradent fortement", déclare Christophe Romain, délégué permanent CSC Transcom.

Jusqu'à quand ?

Les colis et courriers ne quittent plus les entrepôts depuis plusieurs jours, ce qui peut causer des désagréments aux citoyens.

De son côté, la direction de bpost indique qu'aucun licenciement n'est prévu dans le cadre de cette nouvelle organisation.

La durée du mouvement reste inconnue : "Il n'y aura pas de reprise. Nous sommes décidés à continuer le mouvement tant que l'entreprise ne se remet pas à table avec nos généraux", indique Christophe Romain.

La direction et les syndicats doivent se rencontrer à nouveau pour tenter de trouver des solutions.