Il suscite de plus en plus d'intérêt, mais divise toujours autant: le nucléaire, stop ou encore ?

Ce jeudi 21 mars s’ouvre à Bruxelles le premier sommet international sur l’énergie nucléaire. La Belgique accueille des dizaines de chefs d’État et de gouvernement qui considèrent l’atome comme une solution bas carbone pour produire de l’électricité. Où en sommes-nous en Belgique ? Après avoir prolongé 2 réacteurs nucléaires, devrons-nous aller plus loin dans les années à venir ? Éléments de réponse.

Pour bien comprendre, partons de notre consommation d’électricité. L’an dernier, en Belgique, nous avons eu besoin de 78 térawattheures, 78 milliards de kilowattheures. Selon le gestionnaire d’électricité Elia, cette consommation est appelée à augmenter. D’ici 2035, nous serons de plus en plus nombreux à installer des pompes à chaleur, à rouler en voiture électrique. Une électrification qui concerne aussi l’industrie.

C’est une technologie qui semblait condamnée. Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine et les défis climatiques, elle suscite de plus en plus l’intérêt. Par conséquent, une question importante se pose : le nucléaire en Belgique : stop ou encore ?

Résultat des courses : dans dix ans, nous consommerons près de 133 térawattsheures. Le porte-parole d'Eli, Jean Fassiaux, explique : "On doit avoir toujours assez de production pour répondre à la consommation et on doit équilibrer le système de la sorte". Pour couvrir cette consommation électrique grandissante, nous pourrons compter sur plus de renouvelable, les deux réacteurs nucléaires prolongés et des centrales au gaz ou des parcs de batteries en cas de besoin.

Selon Elia, ce plan tient la route à deux conditions : renforcer le réseau et surtout, ne pas consommer l’électricité tous en même temps. "On évite à ce moment-là des pics importants et donc on peut fonctionner avec un peu moins de production. Donc ça, c'est très important, de faire en sorte que cette flexibilité se développe le plus rapidement possible", rajoute le porte-parole.

En clair, si la Belgique prend du retard dans la modernisation de son réseau électrique, ou si elle rate le tournant de la flexibilité, elle aura besoin de plus d’électricité que prévu. Thomas Pardoen est professeur à l’UCLouvain et président du conseil scientifique du centre de recherche nucléaire de Mol. Il plaide pour un réinvestissement dans l’atome, et même la construction de nouvelles centrales.