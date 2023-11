Iljo Keisse donnera le départ de la 82e édition assurée de faire le plein de spectateurs

La présentation de la 82e édition des Six Jours cyclistes de Gand s'est déroulée jeudi à l'Hôtel de Ville de la cité de Jacques van Artevelde. Ces 'Gentse Feesten' (Fêtes gantoises) en salle se courront du 14 au 19 novembre sur la piste du Kuipke. Les lauréats de la précédente édition Robbe Ghys et Lindsay De Vylder étaient présents.

Le public gantois a d'ores et déjà répondu présent puisqu'il ne reste plus aucune place disponible et cela malgré l'absence cette année du "chouchou" local Iljo Keisse. "L'empereur du Kuipke", désormais retraité, sera toutefois rpésent pour donner le coup d'envoi de la course.

Le plateau sera comme à chaque fois relevé avec notamment les champions du monde en titre de l'Américaine Jan-Willem van Schip et Yoeri Havik. La championne du monde sur route Lotte Kopecky sera présente vendredi et samedi lors des Deux Jours de compétition réservés aux élites dames.