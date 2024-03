Incendies en Afrique du Sud : deux morts et près de 2.000 sans-abris

Deux personnes sont mortes et près de 2.000 se sont retrouvées sans abri lors d'incendies distincts dans des bidonvilles près de la ville du Cap, en Afrique du Sud, ont indiqué dimanche les services de secours.

"Un homme et une femme ont été grièvement brûlés et ont été déclarés morts par les médecins" dans un de ces quartiers informels, a déclaré le porte-parole des services d'incendie et de secours du Cap, Jermaine Carelse, dans un communiqué.

Deux des incendies ont eu lieu samedi soir et un autre tôt dimanche. Le plus important, dans la localité de Mfuleni à 30 kilomètres au sud-est du Cap, a détruit quelque 150 habitations de fortune, laissant un millier de personnes sans abri.