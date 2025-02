Info trafic: accident à hauteur de Zaventem, quel est l'état des routes ce lundi matin?

08h09

Files assez importantes vers et autour la capitale

On remarque donc que c'est lundi sur les routes avec des files assez importantes vers et autour de la Capitale :

+30 minutes sur l'E40 venant de Liège : files entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne

+20 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Groenendaal vers le Carrefour Léonard, 20 minutes plus loin entre Léonard et Diegem vers Grand-Bigard.

Toujours sur ce ring extérieur : +25 minutes sur le ring extérieur avant le chantier d'Anderlecht entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle.

Dans l'autre sens, en intérieur, pas mal de zones de ralentissements également : +10 minutes entre Wauthier-Braine et Ruisbroek puis entre Anderlecht et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard, 25 minutes entre expo et Machelen vers Zaventem et 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

+15 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Affligem et Berchem-Saint-Agathe

Enfin, la Police signale un véhicule en panne sur la Nationale 4 à hauteur de Pessoux en direction du Luxembourg. Le véhicule obstrue la sortie Pessoux (Ciney)