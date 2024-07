Info trafic: accident sur le ring de Bruxelles, les files diminuent

08h58

Les files diminuent sur le ring de Bruxelles

Les files diminuent quelque peu sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de l'accident à Wauthier-Braine vers Haut-Ittre. Vous ralentissez maintenant 15 minutes entre Beersel et Wauthier-Braine vers Mons.

Moins de 10 minutes à ajouter sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen et ensuite 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo.

7 minutes à ajouter entre le Parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne sur l'E40 Liège-Bruxelles.

Peu de files sur les autres axes sur notre réseau routier à en juger par les 84 km de files cumulées sur l'ensemble du réseau routier.