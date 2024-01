Info trafic: les agriculteurs bloquent plusieurs artères

07h30 Accident sur la E40 et blocages des agriculteurs

L'accident sur la E40 Gand-Bruxelles vous ralentit toujours 45 minutes en direction de Bruxelles sur 12 km. Un véhicule en panne en bande de gauche est aussi signalé sur l'E411 à hauteur de Jezus-Eik en direction de Namur. On rappelle donc les différents points de blocage ce matin : L'échangeur de Daussoulx avec la fermeture de l'E411 et de l'E42 dans les deux sens. L'E411 en direction de Bruxelles est fermée à la sortie 14 Bouge vers Bruxelles.

Elle est fermée dans l'autre sens en venant de Bruxelles à hauteur de la sortie 12 Eghezée.

L'E42 en direction de Liège est fermée à la sortie 12 Namur-Ouest.

Dans l'autre sens vers Mons, l'E42 est fermée à hauteur de la sortie 10A Fernelmont. Les blocages sont aussi présents à Hal ce qui provoque une circulation très compliquée vers Bruxelles.

Fermeture du ring intérieur au niveau de Haut-Ittre et déviation via Waterloo. Dans l'autre sens, le ring extérieur est fermé à Huizingen et on constate 1 heure de file entre le Parking de Ruisbroek et Huizingen.

On noter aussi une circulation en bande d'arrêt d'urgence à Ruisbroek en direction de Grand-Bigard. La E429 Tournai-Bruxelles est aussi fermée à Hal. La E19 est fermée est fermée à Houdeng-Goegnies. Vous êtes déviés via l'A54 vers Charleroi. 20 minutes de files constatées entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies. L'E19 est donc aussi fermée à Nivelles en direction de Mons avec déviation vers l'A54. Dans tous les cas, on relève de très longues files avant chaque point de blocage et des axes secondaires fortement saturés. On rappelle enfin ce barrage filtrant à hauteur de la sortie 32 Weyler sur la E411 dans les deux sens de circulation (vers le Luxembourg et vers Namur) et également les blocages sur la Nationale 89 à hauteur du poste frontière de Beaubru.

