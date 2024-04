Info trafic: quel est l'état de la circulation ce mercredi matin?

08h37

30 minutes de ralentissements sur l'E19

On signale un accident sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Quaregnon. Les bandes de gauche et du milieu sont bloquées en direction de Bruxelles. Bien évidemment, avec deux bandes soustraites au trafic, on constate 30 minutes de ralentissements entre l'Aire de Saint-Ghislain et Jemappes.

On vous rappelle cet accident entre 4 véhicules sur l'E403 Courtrai-Tournai à hauteur de Blandain. La bande de droite est bloquée en direction de Tournai. Vous ralentissez maintenant 15 minutes sur 4 km entre Templeuve et l'échangeur de Marquain.

Un autre accident s'est produit en région liégeoise, sur l'E40 à hauteur d'Alleur, en bande de gauche, en direction d'Aix-la-Chapelle. Pas de files signalées.

Sur l'E40 venant de Bruxelles, toujours également cet accident à hauteur du Parking d'Everberg mais il ne provoque pas de ralentissements vers Liège.

Sur l'E40 Gand-Bruxelles, un accident est signalé à Alost et provoque 10 minutes de files en direction de la Capitale.

Enfin, un chien est signalé sur la Nationale 54 à hauteur de Leernes en direction de Charleroi. Une équipe de Police est en route.