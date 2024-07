Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Il y a juste les quelques ralentissements habituels à signaler sur le ring de Bruxelles. 25 minutes de perdues en ce moment entre Wezembeek-Oppem et le chantier du tunnel Léonard, en direction de Waterloo. Vous perdez 7 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem. Enfin, en ring extérieur, là vous perdez actuellement 5 minutes entre Grand-Bigard et Forest, direction Beersel.

Attention, si vous circulez en ce moment sur l'E19 Mons-Bruxelles, en direction de Bruxelles. On nous signale une échelle sur la route à hauteur de Houdeng-Goegnies. Elle obstrue les bandes de gauche et du milieu. Soyez prudent si vous devez passer par là.

07h07

Une situation toujours très calme sur nos routes

Les seuls ralentissements à signaler sont autour de Bruxelles, sur le ring. Vous perdez actuellement 25 minutes déjà vers le carrefour Léonard à partir de Wezembeek-oppem. C'est en direction de Waterloo et de l'E411. Plus haut sur le ring, là c'est 5 minutes que vous perdez entre Grimbergen et Machelen, en direction de Zaventem. Enfin, toujours en ring intérieur, entre Grand-Bigard et Jette, en direction de Strombeek-Bever là vous perdez 4 minutes actuellement.