Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

08h39 Le trafic se normalise sur l'E40, toujours beaucoup de ralentissements vers Bruxelles Le trafic se normalise tout doucement sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège où un accident s'était produit à Milmort. Toujours 20 minutes à ralentir entre l'Aire de Melen et Cheratte-Haut. Encore 20 minutes de perdues sur l'A602 depuis l'échangeur de Loncin et Avroy-Laveu en direction du Tunnel de Cointe. Pour accéder à Bruxelles, pas mal de ralentissements avec entre 20 et 25 minutes sur la plupart des grands axes comme la E40 Liège-Bruxelles, la E40 Gand-Bruxelles, la E19 Anvers-Bruxelles et sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard et bien évidemment sur le ring intérieur sur le tronçon Grand-Bigard-Zaventem. 15 minutes par contre sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles et l'E429 Tournai-Bruxelles. Une dalle en béton est signalée sur la bande centrale de l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Temploux en direction de Mons. Enfin, si vous vous dirigez vers Luxembourg via l'E411, vous serez ralenti 20 minutes entre Sterpenich et Bridel (au Luxembourg)

08h09 Un accident sur l'E40 provoque 45 minutes de file Un accident s'est produit peu avant 8h sur cet axe fort fréquenté qu'est l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège et ce à hauteur de Milmort en direction de Rocourt. Les véhicules ont déjà été déplacés en bande d'arrêt d'urgence. 45 minutes de files sont constatées entre l'Aire de Melen et Herstal-Haut avec également 10 minutes de répercussions sur l'E25 entre Argenteau et Cheratte. Sur cette E25, un peu plus loin, vous ralentirez 30 minutes entre Wandre et Bressoux en direction de Liège suite aux travaux à cet endroit. Toujours en région de Liège où le trafic est assez chargé, vous ralentissez 20 minutes sur l'A602 entre Loncin et Avroy-Laveu et 10 minutes sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe. Le dépannages est en cours concernant l'accident sur la E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à Courrière. Vous ne perdez plus que 6 minutes en direction de Bruxelles à hauteur de Courrière. Un peu plus loin sur cette E411, c'est 15 minutes que vous ralentirez dans la zone de travaux avec des files entre Champion et Aische-en-Refail et 15 minutes à votre arrivée à Bruxelles entre Hoeilaart et Auderghem. Toujours 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen 25 minutes également sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard. 20 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne 10 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard. Enfin, la camionnette en panne sur l'E42 à Polleur dans la zone de travaux en direction de Saint-Vith a été déplacée en bande d'arrêt d'urgence.

07h29 Des ralentissements vers Bruxelles Bonne nouvelle pour le trafic vers Bruxelles, l'accident sur la E411 à Jezus-Eik a été vite dégagé. Vous ralentissez encore de 15 minutes entre Overijse et le Carrefour Léonard. Par contre, l'accident entre un poids lourd et une voiture sur cette même E411 est toujours d'actualité à Courrière en direction de Bruxelles avec les bandes d'arrêt d'urgence et de droite bloquées. Une camionnette est tombée en panne sur l'E42 Battice-Verviers-Saint-Vith à hauteur de Polleur dans la zone de chantier à cet endroit. Elle obstrue donc une des deux voies disponibles en direction de l'Allemagne. Ralentissements vers Bruxelles : 20 minutes sur la E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen 15 minutes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Hal en direction de Grand-Bigard. 10 minutes de perdues sur l'E40 entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle. Un peu plus de 10 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard.

07h09 Deux accidents sur l'E411 L'accident signalé depuis tout à l'heure sur l'autoroute E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Lincent est toujours d'actualité. La bande de droite est toujours obstruée en direction de Liège. Il vous ralentit maintenant de 10 minutes entre Hélécine et Lincent. Un accident s'est produit sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jezus-Eik en direction de Bruxelles. C'est la bande de gauche qui est bloquée vers Bruxelles. Pour l'instant, vous ralentissez de 10 minutes entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Un second accident s'est produit entre un poids lourd et une voiture sur la E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Courrière. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées en direction de Bruxelles.

06h29 Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles L'accident signalé tout à l'heure sur l'autoroute E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Lincent est toujours d'actualité. La bande de droite est obstruée en direction de Liège. Les premiers ralentissements (très légers) se font ressentir sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Grimbergen (+2 min).