Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

07h10

Un accident signalé sur l'E40

7 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles. 5 minutes à ajouter sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (3 min supplémentaires dans les travaux débutant à Daussoulx)

Sur le ring intérieur : 5 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 4 minutes entre Grand-Bigard et Jette, 20 minutes déjà entre Expo et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

Dans l'autre sens, en extérieur, 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel en direction de Grand-Bigard.

10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Heverlee et Bertem où un accident vient d'être signalé à l'instant en bande du milieu vers Bruxelles. 4 minutes plus loin entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne.