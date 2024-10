Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

06h30

Des ralentissements moins présents

Vous vous en doutez, les ralentissements sont moins présents en tout cas pour l'instant sur nos routes.

Début des files sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et plus loin avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.

C'est aussi le cas de part et d'autre du chantier d'Anderlecht, entre Neerpede et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard et entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

Enfin, quelques légères files en direction de la Capitale entre Affligem et Ternat sur l'E40 venant de Gand.