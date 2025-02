Info trafic: quel est l'état des routes ce mardi?

06h28

Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles

C'est évidemment sur le ring de Bruxelles et plus particulièrement en circulation intérieure que les premiers ralentissements apparaissent et ce entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard. Dans les deux cas, vous ajoutez un peu moins de 10 minutes.

Sur le ring extérieur, les ralentissements sont encore légers avant les travaux d'Anderlecht entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle.

Vous ajoutez aussi un peu moins de 10 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Ternat vers la Capitale.