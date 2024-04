Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

07h14

Pas d'incident sur nos routes

Seules les files du matin qui sont encore raisonnables à cette heure :

En intérieur : +5 min entre Wauthier-Braine et Halle puis +3 min entre Grand-Bigard et Jette, +10 min entre Strombeek-Bever et Machelen et également +10 min entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

En extérieur : +10 min entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard et +6 min entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard.

Début des files sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+7 min) et sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard : +5 min et déjà 15 minutes dans les travaux au départ de Daussoulx.

+8 min entre Tubize et Halle sur l'E429 Tournai-Bruxelles.