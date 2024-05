Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

06h33

Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles

Cela commence à ralentir sur le ring de Bruxelles.

A l'approche du chantier du tunnel Léonard d'abord,

Vous perdez actuellement 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo et de l'E411.

En arrivant sur l'autre chantier maintenant, celui de Vilvorde,

Vous êtes ralenti 6 minutes entre Grimbergen et Machelen, direction Zaventem.

Et puis toujours sur ce ring intérieur, entre Grand-Bigard et Wemmel,

Vous perdez également 6 minutes entre Grand-Bigard et Wemmel.

Enfin, pour arriver jusqu'au ring depuis l'E429, c'est déjà 6 minutes de perdues aussi entre Tubize et la chaussée de Mons.