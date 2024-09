Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

06h31

Pas d'accident ni de véhicules en panne sur notre réseau routier.

Juste quelques très légers ralentissements aux endroits habituels sur le ring de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Mais on parle de 5 minutes à ajouter à votre temps de parcours.