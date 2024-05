Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi?

Dans l'autre sens 6 minutes entre Strombeek-Bever et Jette en direction de Grand-Bigard puis 5 minutes entre Dilbeek et Anderlecht-Sud en direction de Halle.

Sur le ring intérieur de Bruxelles vous ajoutez 10 minutes entre Expo et Machelen en direction de Zaventem et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervruren vers Waterloo.

06h30

Des files sur le ring de Bruxelles

Très peu de files ce matin. Uniquement sur le ring de Bruxelles.

Entre Zellik et Jette (+2 min), entre Strombeek-Bever et Machelen où vous ralentissez 7 minutes en direction de Zaventem et plus loin avant les Quatre Bras de Tervuren, où vous perdez 9 minutes en direction de Waterloo.