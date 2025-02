Info trafic: véhicule en panne sur l'autoroute E42, voici l'état des routes ce vendredi matin

Et puis, il y a toujours ce camion en panne sur l'E42 en bande d'arrêt d'urgence. C'est entre St-Vith et Verviers, à hauteur de Francorchamps.

06h29

Un gros chantier débute ce lundi

Il y a toujours ce véhicule en panne sur l'autoroute E42 en région liégeoise.

Entre St-Vith et Verviers à hauteur de Francorchamps, en direction de Verviers.

C'est un camion qui est en panne en bande d'arrêt d'urgence.

Et puis on reste sur l'E42, mais en région de La Louvière.

Attention, un gros chantier démarre ce lundi.

C’est la démolition suivie de la reconstruction du pont de La Louvière en direction de Charleroi.

A partir de ce lundi et jusqu’à la fin de cette année, la circulation vers Charleroi se fera en sens inverse et donc la circulation vers Mons se fera elle via la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite.

2 bandes seront maintenus dans chaque sens et la circulation sera réduite à 70km/h durant toute la durée du chantier.

C’est donc sur l’E42 à hauteur du pont de La Louvière !