Isaura Maenhaut et Anouk Geurts championnes d'Europe en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont devenues championnes d'Europe de voile en 49er FX, dimanche à la Grande Motte à Montpellier, France.

En tête après les 14 régates de qualifications et assuré déjà de terminer dans le top 2, le duo s'est même permis de remporter la course aux médailles, réservées aux dix premières et où les points sont doublés.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont engrangé 20 points de plus pour finir avec un total de 127 points.