Isaura Maenhaut et Anouk Geurts perdent la première place et se classent deuxièmes

En tête après la troisième journée jeudi, Maenhaut et Geurts ont reculé à la 2e place après une 19e place et une première place dans les deux régates du jour. Le duo belge totalise 58 points après dix régates et pointe à trois longueurs des Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon, en tête avec 55 points.

La Grande Motte accueille aussi les championnats du monde de Nacra 17 où Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen sont grimpés à la 19e place avec 111 points après douze régates. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs (36e) et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien (42e) n'ont pas réussi à se hisser dans le top 25 qui pouvait poursuivre la compétition dans la flotte 'gold'. Les Italiens Ruggero Tita et Caterina Banti sont toujours en tête avec 27 points.