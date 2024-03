Isaura Maenhaut et Anouk Geurts reculent à la 10e place après les régates qualificatives

En 49erFX, Maenhaut et Geurts se sont classées 24en 3e, 7e et 5e des quatre régates du jour et reculent de la 8e à la 10e place avec 47 points. Les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler se sont emparées de la tête avec 20 points devant les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz (23 pts). Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi sont troisièmes avec 30 points.

Chez les messieurs, Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin sont remontés de la 24e à la 21e place en 49er en terminant 17e, 4e et 14e des trois régates et totalisent 84 points. Une position suffisante pour intégrer la flotte 'gold' avec sept régates avant la course aux médailles.

Les Français Erwan Fischer et Clément Pequin occupent seuls la tête avec 21 points devant les tenants du titre néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken (24 pts) et les Polonais Mikolaj Staniul et Jakub Sztorch (41 pts).