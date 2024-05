Isaura Maenhaut et Anouk Geurts remontent à la 5e place

Le duo belge a terminé à la 7e place de la seule régate disputée mercredi pour remonter en 5e position au classement général avec 18 points. Les Polonaises Aleksandra Melzacka et Sandra Jankowiak et les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi se partagent la tête avec 11 points.

La Grande Motte accueille aussi les championnats du monde de Nacra 17 où Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen occupent la 24e place avec 63 points après six régates. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs sont 37es avec 86 points et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien 43es et avant-derniers avec 95 points. Les Italiens Ruggero Tita et Caterina Banti trônent en tête avec 6 points.