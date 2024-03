Isaura Maenhaut et Anouk Geurts toujours 10e après les premières régates finales

Au classement général, le duo belge, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, totalise 91 points à la 10e place. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 38 points devant les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler (53 pts) et les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze (54 pts).

Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin ont grimpé de la 21e à la 17e place en 49er en terminant 5e, 12e et 21e des régates du jour dans le flotte 'gold' et totalisent 120 points.

Les Français Erwan Fischer et Clément Pequin ont conforté leur première place avec 37 points devant les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel Paul (55 pts) et les les Polonais Mikolaj Staniul et Jakub Sztorch (56 pts).

Les concurrents ont été répartis dans des flottes 'gold' et 'silver' pour les régates finales après les régates qualificatives qui se sont terminées jeudi. Au total, huit régates finales sont au programme dans les deux catégories avant la course aux médailles dimanche.