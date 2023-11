Isaura Maenhaut/Anouk Geurts et Yannick Lefèbvre/Jan Heuninck à l'eau au Portugal

Fortes de leur 4e place aux championnats du monde à Scheveningue mi-août aux Pays-Bas, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts abordent à partir de mercredi à Vilamoura au Portugal les championnats d'Europe de voile en 49erFX avec l'intention de surfer sur cette vague positive, d'autant que le duo a assuré à la Belgique une place aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain.

Trois régates sont au programme par jour avec la course aux médailles, réservée au top 10 et où les points sont doublés, au menu le lundi 13 novembre.

Chez les messieurs, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck seront aussi à l'eau avec l'objectif de conquérir ce quota pour les Jeux dans leur classe, 49er. Le duo néerlandophone, affilié à la ligue francophone, avait pris la 29e place des Mondiaux. Une place pour un pays européen non encore qualifié est à prendre. Trois autres tickets seront encore délivrés lors de la semaine olympique à Hyères en avril 2024.

La cité portugaise accueille aussi l'Euro en Nacra 17 avec trois bateaux belges. Lucas Claeyssens et Janne Ravelingien, Kwinten et Lieselotte Borghijs ainsi qu'Arthur De Jonghe et Mira Vanroose en seront à leur première expérience européenne chez les seniors.