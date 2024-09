"J'ai retrouvé une famille": grâce à la Croix-Rouge, ces femmes précarisées ont pu partir en vacances

Depuis mardi, plusieurs femmes précarisées et sans abri sont en voyage à la mer du Nord grâce à une initiative mise en place par la Croix-Rouge de Liège. Une escapade de 4 jours, loin des difficultés du quotidien.

Cette complicité, elles l'ont créée au fil des jours. Promenade sur la digue. Ou encore balade en cuistax. Brigitte rêvait de ce voyage depuis des mois. "On fait tout ensemble, comme une famille. En fait, on agit comme une famille. Moi, j'ai retrouvé une famille derrière la Croix-Rouge". Même si le soleil se cache aujourd'hui, peu importe, elle profite de ces instants de liberté.

Main dans la main, à courir sur le sable. Cela ne leur était plus arrivé depuis longtemps. Le sourire aux lèvres, prêtes à savourer chaque moment, comme si c'était le premier d'une nouvelle vie. 6 femmes, 6 histoires différentes. Ce qui les a rassemblées, leur volonté de se battre malgré leur situation précaire. Leur envie de vivre et de laisser les problèmes de côté, le temps d'une escapade à la mer. "Grâce à la Croix-Rouge, si je n'étais pas là, je ne serais pas à la mer. Je serais dans mon fauteuil, à manger des pains".

Un projet collectif

Ce voyage de 4 jours est une première pour la Croix-Rouge. L'aboutissement d'un projet collectif mené depuis plusieurs mois. "On a rentré un projet, c'était vivre ensemble, qu'on a remporté. Ce sont des gens qui sont venus voir notre accueil, qui ont été touchés par la situation. On a remporté le projet pour pouvoir monter toute cette organisation, le logement, les courses, les restaurants. C'est vraiment génial. On n'en espérait pas tant", explique Lisa. À elles seules, de gérer leur budget.

"Elles ont pu avoir un peu d'argent et donc faire des courses. Elles étaient émerveillées à l'idée d'acheter des steaks, par exemple, qu'elles n'avaient pu manger depuis très longtemps. Des bons fromages de qualité, parce qu'elles ont l'habitude d'acheter toujours les premiers prix, les produits les moins chers du magasin", déclare Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.

Un voyage dont elles se souviendront encore pour longtemps.