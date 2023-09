"Je cherchais quelque chose qui rapporte un petit peu" : le bon d'Etat passe la barre des 20 milliards d'euros

Les montant mobilisé varient d’une centaine à deux cent mille euros. Anne a souscrit au bon d’Etat pour un joli montant de 150.000 €, conjointement avec son mari :"Comme l’argent dévalue, on s’est dit qu’on allait moins perdre au bout d’un an en prenant un bon d’Etat qu’en laissant l’argent sur le compte. C’est un ami banquier qui nous a expliqué comment faire.".

Olivier, jeune retraité, a fait confiance au bon d’état pour un montant de 10.000 €. Ce père de famille est intéressé par un taux d’intérêt plus élevé que ceux proposé par les banques. "2,80 et l’année prochaine, je retouche mon capital et les intérêts. Je cherchais quelque chose sur du court terme qui rapporte un petit peu. Plutôt que de les laisser sur mon compte épargne, autant les placer dans les bons d’état", a-t-il expliqué à notre micro.

Au total, 11 milliards d’euros ont été récoltés par les banques et plus de 9 milliards via les sites internet de l’agence de la dette. Dans un an, toutes et tous seront confiants de retoucher leur investissement avec intérêt. Comme Pierre qui y a investi 5 milles euros. "Je crois qu’on ne doit pas avoir peur. C’est rentable, c’est une bonne affaire, ça c’est clair", a-t-il affirmé.

Si vous souhaitez y souscrire, vous en avez encore la possibilité aujourd'hui, date limite. Le montant total investi par les Belges ne sera connu que le 4 septembre prochain.