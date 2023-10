"Je veux des réponses": Alexander De Croo attend les explications du conseil national quant à la présence de l'homme en Belgique

Notre journaliste politique RTL info Martin Buxant a pu interroger le Premier ministre Alexander De Croo en direct pour notre édition spéciale suite à l'attentat terroriste survenu ce lundi soir dans le centre de Bruxelles. Alexander De Croo s'est dit "triste" par cet évènement. Il a ensuite développé: "Tout d'abord, triste parce que ce qu'il s'est passé hier, c'est grave. C'est un match de football, normalement c'est un moment de joie, de fête. Et là, deux suédois ont perdu la vie, de manière brutale et lâche, c'est vraiment un moment noir pour notre pays et nos amis suédois".

Il a ensuite tenu à rappeler l'unité de l'Europe face à la menace terroriste: "Humainement, c'est un moment noir. En Europe, on n'est jamais immunisés contre ce genre de choses, mais ça montre qu'on est unis comme européens parce que ça s'est passé à Bruxelles mais c'était lié aux suédois, et le terroriste l'a clairement dit. C'est quelque chose qui se passe dans l'espace européen. Ce combat contre le terrorisme, contre l'extrémisme est un combat que nous menons avec les autres pays".